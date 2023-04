Morre alegretense, uma das vítimas de acidente em Indiana, interior de SP

Um dos envolvidos no capotamento que aconteceu na altura do km 440 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido norte, em Indiana, na noite da última terça-feira (4), faleceu, na quinta-feira(6).

O acidente de trânsito que envolveu uma Van, com 10 ocupantes, incluindo o condutor, resultou em duas vítimas graves e oito feridas, sem gravidade. No veículo, estavam nove alegretenses e um trabalhador natural de Quarai, conforme apurado pelo PAT com amigos e familiares das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o micro-ônibus Renault/Master, com placas de Guarapuava (PR), capotou por motivos desconhecidos. A vítima fatal, foi identificada como Tiago Saldanha, de 38 anos. Um dos ocupantes, permanece na UTI, outros já retornaram para Alegrete.

Conforme o site O Imparcial digital, na noite do acidente, as vítimas foram encaminhadas para o HR e para as Santas Casas de Prudente, Martinópolis e Regente Feijó. Até o momento, não há mais detalhes sobre as outras vítimas.