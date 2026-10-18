Morre aos 111 anos Maria Emília Gomes Velasques, uma das moradoras mais longevas de Alegrete

Alegrete se despede de Maria Emília Gomes Velasques, que morreu na tarde deste domingo (18), aos 111 anos. Uma das moradoras mais longevas do município, ela teve sua história de vida destacada pelo Alegrete Tudo em maio deste ano, quando completou mais um ano de vida.

Conforme informações da família, Maria Emília foi levada ao hospital após apresentar dificuldades para se alimentar. Durante o atendimento, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A despedida ocorre na Funerária Paraíso, localizada nas imediações do Cemitério Municipal de Alegrete. Até o momento, o horário do sepultamento ainda não havia sido informado.

Nascida em 29 de maio de 1915, na localidade de Plano Alto, no interior de Alegrete, Maria Emília atravessou mais de um século de transformações. Sua história foi construída a partir das vivências no campo, do trabalho e da dedicação à família.

Na infância, ajudava os pais nas tarefas domésticas e cresceu em meio à rotina rural. Depois do casamento, continuou trabalhando ao lado do marido, já falecido. Juntos, tiveram seis filhos, um deles também já falecido.

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Ao longo das décadas, a família cresceu e se multiplicou. Maria Emília deixa 22 netos, 34 bisnetos e seis tataranetos, uma descendência que representa a continuidade de sua história por diferentes gerações.

Depois de se mudar para a cidade, ela seguiu trabalhando e compartilhou seus conhecimentos como professora de artesanato pela extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA). Ensinava técnicas que envolviam desde a preparação da lã até a confecção de peças, mantendo sua ligação com os trabalhos manuais.

Também participou de atividades sociais e culturais, incluindo viagens promovidas pelo Sesc e iniciativas voltadas à maturidade ativa. Entre suas lembranças mais queridas estavam os bailes de fandango, dos quais gostava de participar ao lado do marido.

Em maio, ao completar 111 anos, Maria Emília foi personagem de uma reportagem do Alegrete Tudo que destacou sua trajetória e a raridade de alcançar uma idade tão avançada. Na ocasião, a história revelou aspectos de sua rotina, seus hábitos e os vínculos familiares que marcaram sua caminhada.

Nos últimos anos, Maria Emília morava com a neta Nara Velasques, o esposo dela, Sérgio Velasques, e o filho Jaime Velasques. Eram eles que estavam ao seu lado no dia a dia, acompanhando sua rotina e dedicando a ela os cuidados necessários nessa etapa da vida.

Mais do que compartilhar o mesmo teto, Nara, Sérgio e Jaime tiveram a responsabilidade e o carinho de cuidar de Maria Emília, oferecendo-lhe presença, atenção e acolhimento. Um cuidado familiar que ganha ainda mais significado diante de uma vida tão longa, marcada por tantas histórias e gerações. Foi nesse ambiente de convivência que ela passou seus últimos anos, cercada por pessoas próximas que se dedicavam ao seu bem-estar.

Entre os hábitos que faziam parte de sua rotina estava ouvir rádio, especialmente a Nativa FM, uma companhia que mantinha presente no cotidiano.

A morte de Maria Emília encerra uma trajetória de 111 anos ligada à história de Alegrete, marcada pelo trabalho, pelas experiências no meio rural e pela construção de uma família numerosa. Fica a saudade para os filhos, netos, bisnetos e tataranetos, assim como para todos que tiveram a oportunidade de conhecer sua história. Fica também o reconhecimento à família que esteve ao seu lado, especialmente àqueles que cuidaram dela com dedicação e afeto até os últimos anos de sua vida.