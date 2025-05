Morre aos 58 anos a professora Arminda Oribes, referência nos anos iniciais em Alegrete

A educadora, que travava uma luta contra o câncer, não resistiu às complicações da doença.

Professora aposentada, Arminda dedicou sua vida ao ensino dos anos iniciais. Estava internada em Santa Maria, onde ocorreu o óbito. Durante todo o tratamento, contou com o apoio constante do marido, Cleber Oribes, e do filho, Cleberson, que estiveram ao seu lado nos momentos mais delicados.

A diretora da Escola Estadual Waldemar Borges, Cássia Aurélio, falou com emoção sobre a perda da colega, que lecionou na instituição desde a sua fundação até se aposentar, há três anos.

— Arminda era um ser de luz, sempre sorridente, calma, cheia de vida. Uma profissional competente, responsável, sempre disposta a colaborar com as campanhas da escola e do bairro. Ela deixou marcas no coração de todos que conviveram com ela, e também nos corredores da Waldemar Borges, contou Cássia.

No último dia 7 de março, a Escola Estadual Waldemar Borges prestou uma homenagem a Arminda, reconhecendo-a como mulher destaque da comunidade, em razão de sua trajetória e contribuição à educação.

Arminda também era apaixonada por futebol e acompanhava de perto o filho, que joga futsal em Manoel Viana. O colega de profissão e ex-companheiro de escola, Márcio Zinelli, atualmente supervisor do Polo do Jacaraí, também lamentou a partida da professora.

— Era uma pessoa especial e dedicada à educação, declarou.