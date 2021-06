Morre, aos 60 anos, o ex-radialista Geraldo Dutra Pinheiro

Compartilhe















Morreu nesta manhã(11), o alegretense Geraldo Dutra Pinheiro. Ele estava com 60 anos e não resistiu a complicações no quadro de saúde, após ser hospitalizado na tarde de ontem(10), na Santa Casa de Alegrete.

De acordo com a enfermeira Juliana Michael, responsável pela Vigilância Epidemiológica , o caso do alegretense está sob suspeita da Covid-19. O resultado do teste deverá chegar nos próximos dias.

Geraldo era uma pessoa muito engajada na comunidade. Por muitos anos trabalhou na Rádio Alegrete, como operador de áudio, foi assessor do, à época, vereador Iauri Dias Severo e também sempre teve um grande envolvimento com o futebol alegretense. Atuando como treinador esteve na Escola do Flamenguinho, na Escolinha do Aimoré, integrou a equipe do Japur e era desportista da Liga Alegretense de Futebol.

Gremista fanático, apaixonado pelo esporte e carnaval, também tinha uma grande participação nas sessões da Câmara de Vereadores, embora, já não estivesse mais como assessor sempre estava presente e era muito querido por todos.

O amigo e vizinho, Edson Regina, disse que Geraldo era uma pessoa muito querida por todos e atualmente residia sozinho. “Ele sentiu-se mal na tarde de ontem foi encaminhado para Santa Casa pelo Samu e acabou falecendo nesta manhã.” – comentou.

Sergio Dutra Pinheiro havia se vacinado contra Covid-19 na semana passada e estava bem feliz. ” Geraldo foi Assessor da bancada do PDT, nomeado pelo falecido, então vereador Evaldo Bairros Rodrigues, ficou meu amigo e irmão de vida. Que Deus o receba com sua misericórdia” – descreveu o advogado Adauto Oliveira.

As últimas homenagens estão acontecendo a cargo da funerária Angelus. O sepultamento será às 16h, desta sexta-feira(11), no Cemitério Público Municipal. Nas redes sociais, muitas mensagens de carinho.