Morre aos 75 anos o ex-prefeito de Alegrete Ernani Mota Antunes

Ernani Mota Antunes estava com 75 anos. Ele também foi Secretário de Obras e Infraestrutura por dois mandatos no governo Rubens Pillar, além de ter sido Patrão do CTG Oswaldo Aranha. Assim como, participou como engenheiro civil da construção de um trecho da BR 290( São Gabriel) e da construção do Frigorífico Marfrig.

O engenheiro civil e ex- prefeito de Alegrete, Ernani Mota Antunes, morreu na tarde desta quarta-feira(14). Ele estava internado na Santa Casa desde a noite de ontem(13) e não resistiu a complicações de saúde devido ao rompimento de uma artéria abdominal.

De acordo com o filho Giovane Vasconcelos Antunes, o pai deixa um legado muito grande. Sempre foi um homem trabalhador e muito íntegro. Ele ressalta que Ernani foi um excelente pai, esposo e avô. Além de ter desenvolvido ao lado do então Prefeito Rubens Pillar, como Secretário de Obras e Infraestrutura, muitas melhorias para o Município.

Trajetória política:

Na década de 70, mais precisamente no ano de 1977, o engenheiro civil e agropecuarista, era vice- prefeito do, à época, Prefeito José Rubens Pillar. Naquele período, o mandato era de seis anos e, na década de 80, com a saída do prefeito para atuar na Secretaria de Educação do Estado, Ernani assumiu a Prefeitura e concluiu a gestão até o ano de 1982.

Foto da posse em 1977 – José Rubens Pillar, Ary Marimon (presidente da Câmara de Vereadores) e Ernani Antunes

Ernani Antunes na posse como vice-prefeito em 1977

Nas outras duas gestões do Partido Progressista, trabalhou de forma muito atuante como Secretário de Obras e Infraestrutura do Prefeito José Rubens Pillar. ” Ernani foi sempre muito atuante nas gestões de meu pai. Ele era amigo da família e com a sua dedicação e árduo trabalho desenvolveu muitas benfeitorias para a cidade” – lembrou Rubens Pillar Filho.

Tradicionalismo

No tradicionalismo, Ernani sempre foi muito bairrista e irrequieto, realizou muitas melhorias no CTG Oswaldo Aranha onde por duas gestões foi Patrão. Segundo a professora, Giciele Barua, o ex-patrão foi responsável por confeccionar a Cuia que está na frente da Entidade, além do espaço para acolher a Chama Crioula, projetou a nova área de acampamento para rodeios entre tantas outras ações. Apaixonado pelo tradicionalismo também foi responsável por organizar a biblioteca, galeria dos troféus e tinha um amor incondicionável pelo Museu MUMAQUE.

“Ele era um excelente orador, fazia discursos emocionantes, Mas jamais foram palavras jogadas ao vento eram palavras que ficaram eternizadas como ele realizou em muitas placas passagens importantes da Entidade. Recordo que em um Jornal chamado Maracanã, ele foi um dos entrevistados e uma frase que ele disse eu gravei ” Durasnal é especial para mim, sou extremamente bairrista e me orgulho muito disso” – descreveu.

Giciele comentou que muitas vezes gravou os discursos de Ernani pois ele sempre foi uma grande referência. Ele conseguia traduzir as palavras que tocavam de fato os nossos corações” – disse a também ex- patroa do CTG Oswaldo Aranha.

No ano de 2015 o ex-patrão Ernani Antunes foi agraciado com a Comenda João de Barro, recebendo os aplausos da diretoria da Entidade naquele período.

Ainda no ano de 2017 o tradicionalista foi convidado pela chefe do Executivo Municipal, à época Cleni Paz, pelos dirigentes da coordenação dos festejos Farroupilha e da 4ª região Tradicionalista para ser o patrono dos Festejos Farroupilhas.

O engenheiro também projetou o desenho e foi responsável pela obra do Marco das Três Divisas. A inauguração foi no ano de 1992.

Sobre o Monumento:

Como fonte de união e preservação da história viva marcando a tradição destes pagos, encontra-se o “Monumento ao Tradicionalismo – Marco das Três Divisas”, monumento construído na localidade da Harmonia, em um triângulo territorial às margens da BR 290 – Rodovia Osvaldo Aranha.

Para finalizar, muito emocionado o filho Giovane Vasconcelos Antunes, disse que desde já a família agradece todo carinho, mas salienta que o momento também é de pandemia. Por esse motivo, ele pede a compreensão em razão do espaço na capela velatória ser limitado. ” Precisamos manter todos os cuidados e seguir os protocolos de combate à Covid -19″ comentou. Quem quiser também pode deixar uma mensagem virtual através de um link que pode ser solicitado na Funerária Angelus( 3422- 2000).

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus na rua Daltro Filho,220. O sepultamento será às 11h desta quinta-feira(15), no Cemitério Municipal de Alegrete.

Ernani deixa esposa, dois filhos, netos e duas irmãs.

Flaviane Antolini Favero