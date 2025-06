Morre aos 79 anos a cantora e acordeonista Mary Terezinha

A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais oficiais da cantora.

Natural de Tupanciretã, Mary Terezinha iniciou sua trajetória artística aos 13 anos. Em 1961, conheceu em Bagé o cantor Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, com quem construiu uma das parcerias mais reconhecidas da música regional sulista. Juntos, tiveram dois filhos: Alexandre e Liane.

A carreira da dupla ganhou projeção nacional e internacional, marcada por gravações de trovas como “Desafio P’ra Valer” e “Moreninha Linda”. No cinema, participaram de produções que se tornaram clássicos, como Coração de Luto (1967) e Motorista sem Limites (1969). Ao longo da parceria, gravaram dezenas de LPs, totalizando cerca de 49 discos inéditos e mais de 1.200 composições.

Em 1984, após o término do relacionamento com Teixeirinha, Mary seguiu carreira solo. Teixeirinha faleceu no ano seguinte. Em 1992, ela lançou sua autobiografia intitulada A Gaita Nua, onde relata momentos de sua vida pessoal e profissional. Cinco anos depois, converteu-se à Igreja do Evangelho Quadrangular, passando a atuar como missionária e cantora gospel.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os atos fúnebres.

Informações: Em Pauta Bagé