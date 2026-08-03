Morre Bagre Fagundes, um dos maiores nomes da cultura gaúcha e coautor do Canto Alegretense

Natural de Uruguaiana, Euclides Fagundes Filho foi criado em Alegrete, cidade que marcou sua formação artística e cultural e que se tornaria protagonista de uma de suas maiores contribuições à música gaúcha. Ao lado do irmão, Nico Fagundes, foi coautor de Canto Alegretense, composição que se consolidou como um dos maiores símbolos da identidade cultural do Rio Grande do Sul e um verdadeiro hino não oficial de Alegrete.

A importância de Bagre Fagundes para Alegrete ultrapassa a música. Por meio do Canto Alegretense, ajudou a projetar o município para todo o país. A canção passou a integrar festivais nativistas, apresentações artísticas, emissoras de rádio, escolas, eventos tradicionalistas e celebrações populares, tornando-se uma das obras mais conhecidas e interpretadas do cancioneiro gaúcho.

Gaiteiro, cantor, compositor, pesquisador e folclorista, Bagre Fagundes dedicou mais de seis décadas à preservação e à valorização das tradições do Rio Grande do Sul. Foi um profundo estudioso da cultura campeira, das manifestações folclóricas e da música regional, atuando como defensor da memória e dos costumes do povo gaúcho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao longo da carreira, participou de importantes festivais de música nativista e integrou o grupo Os Fagundes, formado pela família, ao lado dos filhos e de outros familiares, levando a música regional a diferentes estados brasileiros e também ao exterior. O grupo tornou-se uma referência na divulgação da cultura gaúcha, mantendo viva uma tradição familiar iniciada ainda na década de 1960.

Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o tradicionalismo, pela defesa da identidade cultural do Rio Grande do Sul e pelo incentivo às novas gerações de músicos e artistas ligados à cultura regional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A morte de Euclides Fagundes Filho representa uma perda para a cultura gaúcha e, de forma especial, para Alegrete. Seu legado permanece vivo por meio de suas composições, pesquisas e interpretações, especialmente em Canto Alegretense, obra que continuará sendo uma das maiores referências da identidade alegretense e do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

Até a publicação desta matéria, a família ainda não havia divulgado informações sobre os atos fúnebres.