Morre caminhoneiro atingido por pedra em Lajeado

Ele conduzia um caminhão Volvo com placas de Casca, carregado com frangos para abate, no sentido capital–interior. Ao passar pela rodovia, nas proximidades do viaduto de acesso ao Bairro Conventos, uma pedra de concreto atingiu o para-brisa e feriu gravemente o motorista.

Mesmo ferido, Lozival conseguiu encostar o caminhão à direita da pista e parar junto à proteção metálica. Ele ainda desceu do veículo, mas logo perdeu a consciência.

Equipes da CCR ViaSul e do Samu prestaram socorro e levaram a vítima em estado grave ao Hospital Bruno Born, em Lajeado, onde os profissionais tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O corpo será encaminhado para necropsia no Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do ocorrido e de onde partiu a pedra que causou o acidente.

Fonte: NP Expresso