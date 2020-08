Morre criança de um ano e oito meses que deu entrada na Santa Casa com várias lesões pelo corpo

Compartilhe









1.3K Shares

A criança de um ano e oito meses que deu entrada, na Santa Casa de Alegrete, com vários hematomas pelo corpo e desacordado, não resistiu e faleceu por volta das 2h, desta segunda-feira(17), em Alegrete. O menino, Márcio dos Anjos Jaques, estava na UTI.

O Presidente do Conselho Tutelar, Emir Lemes, falou com a reportagem e comentou que o menor não resistiu devido ao quadro de convulsões. Nesta manhã, será realizada necropsia para atestar se as lesões foram provocadas por uma possível violência ou se foram devido às convulsões. ‘ Até sair o laudo médico, não pode-se afirmar nada.’ – falou Emir.

De acordo com o relato do pai, de 19 anos, à polícia, o filho estava com os tios.

O pai, responsável por ter levado a criança à Santa Casa, disse aos policiais que trabalha no interior do Município e a mãe do menino o teria abandonado.

Desta forma, a criança estava na casa de um tio, irmão do pai e com a cunhada do mesmo. O casal reside na Avenida Caverá.

O homem, declarou que foi para o interior na quinta-feira(13), e retornou no final da tarde de domingo. Quando chegou na casa, encontrou o filho com os hematomas, pelo corpo, e convulsionando. Ele disse que os dentes quebrados foi devido a tentativa de abrir a boca do menino para evitar que ele engolisse a língua.

O pai foi encaminhado à Delegacia de Polícia para realizar o registro da ocorrência. Além da Brigada Militar, a Assistente Social da Santa Casa e o Conselho Tutelar também realizaram atendimento relacionado ao caso.

Nesta manhã, a psicóloga, Nadia Mileto, entrou em contato com o PAT para dizer que a mãe do menino está em tratamento no CAPS AD. Ela deixou a criança sob a responsabilidade do pai e familiares pois não teria condições, de ficar com o filho, pois à época que iniciou o tratamento estava gestante e em estado de vulnerabilidade social. A jovem está em acompanhamento desde março e teria a intenção de solicitar a guarda do menino. Ela tem um outro bebê e devido ao auxílio da rede de saúde, conseguiu um lar. ‘A mãe está em choque ‘ destacou Nadia.

Polícia Civil investiga o caso que foi registrado como lesão corporal. O Conselho Tutelar informou que o menino já faz parte da rede de atendimento.