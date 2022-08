Morre entregador que sofreu grave acidente, de moto, ao ter a frente cortada por um cachorro

Share on Email

Segundo informações, ele sofreu lesões, fraturas no corpo e um TCE ( Traumatismo Craniano Encefálico).

O idoso, de 62 anos, identificado como Air Girvonei Vargas de Vargas trabalhava como entregador na pizzaria Brazão, no momento do acidente.

Na noite do último dia 27, ele teve a frente cortada por um cachorro, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, nas imediações com o cruzamento da rua Marquês do Alegrete.

Air, que pilotava uma moto Honda, foi rapidamente socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. Ele ficou internado na UTI, mas não resistiu às complicações.

A morte do entregador gerou um grande comoção. Air, que era conhecido como Neco, trabalhou muitos anos como cobrador na empresa Quero-Quero, depois saiu e atuava como tele-entrega e também como entregador na Pizzaria.

Muitas pessoas lamentam a situação que é consequência da irresponsabilidade de um tutor, pois o animal estava solto e atravessou a via, provocando o grave acidente. O cão também foi socorrido e não resistiu.

Ainda não há informações sobre as últimas homenagens.