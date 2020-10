Morre ex-narrador esportivo Celestino Valenzuela aos 92 anos em Porto Alegre

Ele estava internado no Hospital São Francisco da Santa Casa. Segundo a família, ele teve um infarto em junho. No hospital, teve outras complicações. A morte teria sido de causas naturais.

Famoso pelo bordão ‘que lance’, Celestino foi um dos principais narradores esportivos do Rio Grande do Sul, narrando conquistas emblemáticas da dupla Gre-Nal, como o Mundial de Clubes do Grêmio em 1983 e o tricampeonato brasileiro do Inter em 1979.