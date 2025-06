Morre Francisco Cuoco, um dos grandes atores do Brasil, aos 91 anos

Morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. Nome de destaque na televisão brasileira — galã de novelas de sucesso, entre as quais as versões originais de “Selva de pedra” (1972) e “Pecado capital” (1975) —, o artista estava há 20 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Cuoco enfrentava, nos últimos anos, complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção.

A imagem de uma multidão à espera de Francisco Cuoco na saída de uma apresentação no Theatro Municipal de São Paulo, no início dos anos 1970, é o retrato mais fidedigno do que que representou o ator para o imaginário coletivo de determinada época. A cena é real, e está documentada nos arquivos da TV Globo como parte do programa “Só o amor constrói” (1973): assim que deixa o local, depois de apresentar um monólogo, o artista é dominado por uma massa de gente — homens, mulheres, crianças, idosos —, sendo escoltado por agentes policiais, tamanha a turba.

Ao longo de grande parte dos quase 70 anos de carreira, Cuoco emprestou o rosto, o corpo e a voz para um ideal — aquilo que se convencionou chamar de galã. Intérprete de figuras carismáticas e sedutoras, o paulistano nascido e criado no bairro do Brás enfileirou trabalhos de sucesso num período em que a TV ainda engatinhava no país.

Aliás, em 1970, quando estreou na TV Globo na pele do mocinho de “Assim na terra como no céu”, de Dias Gomes, o artista também dava as caras, simultaneamente — no mesmíssimo horário —, em “Sangue do meu sangue” (1969), folhetim da Excelsior que havia sido adquirido pela TV Tupi.

Fonte: Globo