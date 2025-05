Morre Joaquina Mendonça de Almeida, referência de solidariedade no Capão do Angico

Faleceu na terça-feira (30), na Santa Casa de Alegrete, Joaquina Mendonça de Almeida, moradora do bairro Capão do Angico. A causa da morte foi uma infecção generalizada. Joaquina tinha uma trajetória reconhecida pela comunidade local, marcada pelo apoio constante a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Natural do Capão do Angico, Joaquina viveu a maior parte de sua vida no bairro, onde construiu vínculos sólidos com vizinhos e conhecidos. Atuou profissionalmente como cozinheira no Expresso Hotel, até se aposentar. Após deixar o trabalho formal, manteve-se ativa na comunidade, sendo presença constante em ações de ajuda e acolhimento.

Ao longo dos anos, acolheu diversas pessoas em sua residência. Um dos casos mais marcantes foi o de Leandro Soares Bica, filho de uma de suas sobrinhas, a quem acolheu em casa e criou como um filho. Além de oferecer moradia, garantiu alimentação, segurança e apoio afetivo. Também contribuiu financeiramente para a formação acadêmica de Leandro, ajudando a custear metade do valor da faculdade.

O nome de Joaquina é amplamente lembrado no Capão do Angico. Moradores relatam que era comum encontrá-la ajudando vizinhos, oferecendo alimentos a quem chegava em sua porta e escuta a quem precisava de apoio emocional. Seu lar era conhecido por estar sempre aberto.

O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Alegrete. Amigos e familiares prestam homenagens, destacando o impacto de sua presença na comunidade. Joaquina deixa um legado construído por meio de ações cotidianas de acolhimento e solidariedade.