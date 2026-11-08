Morre Luisinho Martinez, servidor público e ex-integrante da Rádio Alegrete

Familiares e amigos se despedem neste domingo, 8 de novembro, de Everson Luis Fernandes Martinez, que morreu nesta data, vítima de um infarto. Sua trajetória foi marcada pelo trabalho, pelas amizades e pelo companheirismo, deixando boas lembranças entre todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.



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Everson teve passagem pela Rádio Alegrete, onde trabalhou como operador de som. Mais tarde, ingressou no serviço público municipal por meio de concurso, inicialmente como operador de máquinas. Atualmente, exercia a função de motorista junto à Secretaria Municipal de Agricultura.

Sua história também foi marcada pelo serviço militar. Em 1988, serviu no 10º Batalhão Logístico (10º B Log), experiência que integrou sua trajetória de vida.

Fora do trabalho, tinha nas motos uma de suas grandes paixões. Gostava de estar entre amigos, era parceiro para diferentes momentos e encontrava nos encontros de domingo, especialmente nos churrascos, uma oportunidade de reunir pessoas queridas.

Segundo familiares, Everson era reconhecido pela maneira simples e generosa de se relacionar. Uma pessoa de muitos amigos, sempre disposta a ajudar e que, como costumam lembrar aqueles que o conheceram, não tinha tempo ruim.

Nos últimos anos, enfrentava problemas de saúde e já havia sofrido dois infartos e um acidente vascular cerebral (AVC). Neste domingo, sofreu um novo infarto e não resistiu.

Mais do que as funções que desempenhou e os lugares por onde passou, Everson deixa a lembrança de alguém que construiu vínculos, cultivou amizades e fez da convivência uma parte importante de sua história.

Aos familiares, amigos e colegas de trabalho, ficam os sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de despedida.

As últimas homenagens serão na Funerária Angelos e o sepultamento às 17h, desta segunda-feira. O corpo está sendo transladado de Ijui.