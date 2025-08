Morre Luiz Carlos Rubim, ex-vigilante da prefeitura e símbolo da Praça Getúlio Vargas

Sua partida encerra um ciclo de vida marcado por simplicidade, caráter firme e uma presença constante na vida comunitária de Alegrete, especialmente na Praça Getúlio Vargas, onde se tornou figura emblemática.

Rubim foi aposentado como vigilante da prefeitura, mas continuou ativo até seus últimos dias, atuando no universo dos jogos de azar — onde era conhecido por muitos como ‘bicheiro’. Entre conhecidos, vizinhos e amigos, seu nome sempre foi associado à honestidade e ao companheirismo.

Amante do convívio familiar, Luiz Carlos cultivava com afinco os laços entre filhos, netos e vizinhos. Era comum vê-lo aos domingos reunindo toda a família, dirigindo pelas ruas para buscar cada um dos seus — uma prática que se tornou um símbolo de sua dedicação e afeto. Para ele, o verdadeiro valor da vida estava nos encontros, nas conversas e nas mesas compartilhadas com quem amava.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Sua paixão pelo Grêmio era notória. Nos dias de jogo, os olhos atentos à televisão mostravam uma devoção que se misturava ao prazer de estar entre os seus. Já quando começavam as novelas, o silêncio era respeitado — era o momento dele, sagrado como o churrasco de domingo, em que a chuleta, sua carne preferida, nunca faltava.

Apesar do jeito quieto e observador, Luiz Carlos era acolhedor e generoso. Quem passava pela Praça Getúlio Vargas certamente trocou algumas palavras com ele, recebeu um olhar atencioso ou ouviu alguma história carregada de sabedoria popular. Entre os amigos e conhecidos, era visto como um homem firme, mas justo. Um exemplo marcante dessa honestidade aconteceu quando encontrou uma carteira recheada de dinheiro e não hesitou em devolvê-la ao dono — um gesto simples, mas que, em tempos de desconfiança, ganhou repercussão e comoveu a comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Luiz Carlos deixa a esposa Lindomar Paim Rubim, sete filhos, netos e uma legião de amigos e admiradores, todos tocados, de alguma forma, por sua presença constante, por seu cuidado silencioso e por seu amor à maneira dele.

A memória de Luiz Carlos Alves Rubim permanece viva em cada história contada na praça, em cada churrasco de domingo, nos jogos do Grêmio assistidos com saudade e nas voltas de carro com os netos, que agora guardam esses momentos como tesouros eternos.

Em um tempo que pede por exemplos de integridade e simplicidade, a trajetória de Luiz Carlos ecoa como um legado a ser lembrado — e celebrado.

Em memória do nosso Vô!

Hoje as palavras saem com o coração apertado, mas também com imensa gratidão. O Luiz Carlos Alves Rubim partiu, mas deixou marcas que o tempo jamais vai apagar. Ele foi mais que um avô – foi exemplo de honestidade, de força e de amor do seu jeito único.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Alegrete o conhecia bem, era figura constante na praça, sempre rodeado de amigos, trocando histórias, fazendo o seu joguinho com aquele jeito quieto, observador, mas acolhedor. Era impossível sair na rua e não ouvir alguém dizer: “Esse é o luiz “

Os domingos tinham cheiro de carne assando. O churrasco era sagrado. Nunca faltava a chuleta — a preferida dele — e, com isso, ele reunia a família, criava tradição, fazia história. Era mais que comida: era carinho servido em forma de costela, conversa e risada.

A paixão por andar de moto, assistir jogo do Grêmio e mergulhar nas novelas mostrava um pouco de quem ele era. E quando a novela começava… ninguém ousava interromper. Era o momento dele. E a gente respeitava, porque sabíamos: ali estava o vô luiz, do jeitinho dele.

A forma como ele demonstrava amor podia parecer dura às vezes — um conselho mais rígido, um olhar sério — mas quem convivia com ele sabia: era cuidado. Era preocupação. Era amor disfarçado de firmeza.

Os netos vão sempre lembrar das voltas de carro, do vento no rosto e do coração cheio, só por estar com ele. Essas lembranças agora moram com a gente, como um tesouro que nunca vai embora.

Você vai fazer muita falta, vô. Mas sua presença está gravada em cada churrasco de domingo, em cada jogo do Grêmio, em cada história contada.

Obrigado por tudo. Te amamos para sempre – concluem os netos(as).

Fotos: Miguel Senador e arquivo