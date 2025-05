Morre menina de 11 anos internada com sinais de violência em São Gabriel; pais estão presos

Share on Email

Izabelly Carvalho Brezzolin, 11 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (8), no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), na região central do Estado. Na noite de quarta-feira (7), os pais dela foram presos em São Gabriel, na Fronteira Oeste, por suspeita de terem agredido a menina.

Conforme a Polícia Civil, a menina estava com duas costelas fraturadas, perfuração de pulmão, diversos hematomas e sangramento na genital.

Os ferimentos foram constatados quando ela foi levada em coma para atendimento médico na Santa Casa de São Gabriel. Por conta da gravidade, ela foi transferida para Santa Maria.

Os pais alegaram que a menina se machucou ao cair da cama. A Polícia Civil considerou a versão incompatível com a gravidade das lesões, e solicitou a prisão dos dois.

— Inquérito prossegue ainda sem definição se estamos diante de um caso de estupro seguido de morte ou de feminicídio. O dolo do agente (intenção) é que vai determinar o enquadramento legal final. Enquanto não saírem as perícias solicitadas, não tenho como fechar a questão — disse o delegado Daniel Severo, responsável pela investigação do caso.

Fonte: GZH