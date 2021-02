Morre Moacyr Araújo, popular Caco, um pagodeiro sempre de bem com a vida

Compartilhe















“Um homem que estava sempre brincando, gostava de festa, pagode e tinha uma alegria genuína” – disse Wladmir Ivan Aurélio Araújo, popular Didi Araújo.

A referência acima, é sobre o irmão Moacyr Ricardo Aurélio Araújo (Caco), de 48 anos que faleceu nesta terça-feira(2). Segundo Didi, o único medo de Caco era de não conseguir tratamento para o aneurisma e, infelizmente acabou perdendo a vida, jovem e cheio de planos devido a hemorragia.

Um pessoa carismática que esteve em vários grupos de pagode. Sempre alegre, gostava de uma piada e tudo era motivo para uma brincadeira saudável. O jornalista Paulo Berquó descreveu que Caco era uma figura muito popular, circulava em todos os ambientes com maestria diante de sua singularidade. Sempre estava de bem com a vida.” Na febre dos videokês, o Caco era figura certa nas noites de boemia. Hoje são outros tempos. Ficaram as lembranças e o carinho mútuo. Chamamos o Caco pra gravar o nosso jingle junto com o povo da cena musical. Não deu outra. Me emocionou profundamente” – citou.

Um dos lugares que Caco sempre frequentava era o ponto dos taxistas em frente ao Museu Oswaldo Aranha, onde teve um mal-estar e foi socorrido. As últimas homenagens, a Caco, estão acontecendo na Funerária Santa Clara, na Avenida Liberdade e o sepultamento será às 16h de hoje. Caco deixa esposa, irmãos, familiares e amigos.