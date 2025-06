Morre Nilto Delgado, empresário, ex-secretário e líder classista

Delgado estava hospitalizado em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu há cerca de dois meses.

Delgado fundou, no início dos anos 1980, a Casa do Eletricista, empresa pioneira em seu segmento na cidade. Em um período em que o conceito de casa de ferragens ainda não era difundido no comércio local, o empreendimento se tornou referência na área de materiais elétricos, hidráulicos e construção, consolidando-se como um dos principais pontos comerciais de Alegrete.

Além da trajetória empresarial, Delgado teve atuação destacada no movimento classista. Foi um dos principais líderes da Associação Comercial e Industrial de Alegrete e do Clube de Diretores Lojistas (CDL), instituições pelas quais trabalhou ativamente para o fortalecimento do comércio local. Esteve na linha de frente para a criação do Centro Empresarial de Alegrete (CEA), do qual foi presidente na década de 1990, período em que teve participação direta na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município. Em 1989, durante sua gestão no Centro Empresarial, participou da recepção de um grupo de empresários espanhóis que visitaram Alegrete, em busca de parcerias e intercâmbio de experiências.

Na gestão pública, Delgado ocupou o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente durante o governo de Erasmo Silva e Preta Mulazzani. À frente da pasta, destacou-se pela defesa do meio ambiente e pelo apoio a projetos de sustentabilidade no município.

Colegas de trabalho, lideranças do setor comercial e agentes públicos ressaltaram o espírito agregador e a capacidade de articulação de Delgado. “Nilto foi um grande lutador pela união do empresariado e pelo fortalecimento institucional de Alegrete. Teve participação decisiva na montagem do plano estratégico do município e na defesa do meio ambiente. Um homem comprometido com o futuro da cidade”, descreveu Anilton Oliveira, que conviveu com ele em diversas frentes.

“Nilto Delgado deixa um legado imensurável à nossa cidade. Empresário visionário à frente da Casa do Eletricista, ex-presidente do Centro Empresarial, secretário municipal do Meio Ambiente e uma das vozes mais firmes da esquerda em Alegrete, ele será sempre lembrado por seu compromisso com o desenvolvimento e a justiça social.” — vereador Paulo Berquó.

“Faleceu Nilto Delgado, um homem de palavra, forjado no silêncio, no trabalho e na lida, criado no Maçambará, fincado no chão de Alegrete; que descanse em paz no galpão dos justos, como descreveu seu irmão Rito Delgado.”



Casado com a professora Liliane Delgado, Nilto era conhecido carinhosamente pelos amigos como Poliango. Seu nome permanece associado às transformações do comércio e à construção de políticas públicas em Alegrete ao longo dos últimos 40 anos.

Foto: Paulo Berquó