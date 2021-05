Morre o alegretense Januário de Oliveira, ícone das transmissões

Compartilhe















O ex-narrador, de 81 anos, sofreu uma parada cardíaca. Ele imortalizou bordões no futebol, como ‘taí o que você queria’. Januário morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Amigos, jogadores e clubes lamentaram a perda.

O ex-narrador de futebol Januário de Oliveira morreu nesta segunda-feira (31) em Natal, no Rio Grande do Norte, aos 81 anos. O ex-locutor de rádio e TV estava há 11 dias internado, conforme publicou o GE.

Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia em um hospital particular na cidade em que morava com a família.

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Januário de Oliveira começou a trabalhar ainda na década de 1950 e ficou no ar até 1998, quando se viu obrigado a parar de narrar devido à cegueira causada pela diabetes. Mantinha em Natal, onde vivia com a família, alguns projetos de locução esportiva. No estado gaúcho, Januário trabalhou nas rádios Farroupilha e Cultura de Begé. No Rio, passou pelas rádios Mauá, Nacional e Globo.

Os grandes clubes do Rio de Janeiro lamentaram, por meio de suas redes sociais, a morte de Januário de Oliveira.

Januário também apelidava jogadores de futebol. Alguns deles, ele reencontrou há dois anos no Maracanã.

“cruel, muito cruel”

” porque é disso que o povo gosta”

“tá lá um corpo estendido no chão”

“taí o que você queria”.

Em 2019, Januário contou que tinha problemas de visão e complicações decorrentes de uma diabetes.

Repercussão da morte

Luiz Penido

O também locutor Luiz Penido afirmou que Januário lutou muito com problemas de saúde. “Morreu o grande locutor, Januário de Oliveira, aos 81 anos, depois de lutar muito com problemas de saúde. Descanse em paz.”

Gerson Nunes, o canhotinha de ouro

“Profundamente triste, pelo falecimento do querido amigo e monstro da narração esportiva, Januário de Oliveira. Como foi bom ser seu amigo, e compartilhar momentos inesquecíveis ao seu lado. Vá em paz, e que Deus dê muita força aos familiares.”

Sérgio Du Bocage

“Que orgulho ser seu amigo. Que honra ter sido seu companheiro em jornadas históricas do futebol carioca. Querido Januário de Oliveira. Recebi há pouco a notícia de que você não está mais entre nós. Mas você sempre vai estar conosco. Nas narrações imortais, nos trazendo emoção, alegria, e tantos outros sentimentos com a sua voz marcante.”

Galvão Bueno

“A comunicação brasileira perdeu hoje um mestre!!

Januario de Oliveira!!

Grande narrador com inesquecíveis bordões!!

Está lá o corpo estendido no chão!!

Cruel, muito Cruel!!

Taí o que vc queria!!

E tantos outros!! ”

Que Deus o receba muito bem nessa sua nova jornada!!

Flamengo

No Twitter, o Flamengo fez uma postagem lamentando a perda. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do histórico narrador Januário de Oliveira. Muita força aos familiares e amigos nesse momento tão triste.” O clube também postou um gol de Sávio, a quem Januário apelidou de “Anjo loiro”.

Vasco

“Com tristeza recebemos a notícia do falecimento de Januário de Oliveira, um dos grandes locutores esportivos que este país já teve e que marcou gerações. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento.”

Botafogo

“O Botafogo lamentou a morte de Januário de Oliveira, grande voz do esporte, que embalou gerações e presenteou os amantes do futebol com narrações memoráveis, como a do nosso título da Conmebol de 1993. Descanse em paz! ”

Fluminense

“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do grande narrador Januário de Oliveira. Tricolor de coração, Januário foi o porta-voz de muitas emoções vividas pelos nossos torcedores. O clube deseja muita força aos amigos e familiares.”

Fonte: G1