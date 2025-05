Morre o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica

Share on Email

Em abril de 2024, ele revelou em coletiva de imprensa ter sido diagnosticado com tumor no esôfago ao fazer um check-up. O ex-presidente já lidava com uma doença autoimune, que afetava seus rins.

Mujica teve uma extensa carreira política tendo chegado ao ápice ao presidir o Uruguai de de 2010 a 2015. Durante a atuação política, o ex-presidente também exerceu importante papel no combate à ditadura uruguaia, de 1973 a 1985.

O ex-presidente uruguaio nasceu em Montevidéu e é filho de Demétrio Mujica Terra e Lucy Cordano. O pai era um pequeno agricultor que chegou à falência.

Mujica chegou a iniciar uma graduação em Direito no Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (Iava), mas não concluiu a graduação. Ele começou a exercer a militância pelo Partido Nacional após os 20 anos. Em 1962, o ex-presidente deixou a antiga legenda e fundou o “Unión Popular”.

No dia 9 de janeiro de 2025, ele anunciou que o câncer diagnosticado em abril de 2024 havia se espalhado pelo corpo. Cansado, explicou que a idade avançada e o corpo debilitado não permitiam um tratamento agressivo nem uma cirurgia.

“O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso”, declarou em entrevista ao jornal Uruguaio Búsqueda.

Fonte: Metrópoles