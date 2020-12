Morre Trajano Ribeiro, ex-patrão do CTG Vaqueanos da Fronteira

O meio tradicionalista de Alegrete amanheceu mais triste, neste dia 7, com a morte do ex patrão do CTG Vaquenos da Fronteira, Trajano Alende Ribeiro, aos 76 anos.

Sempre vestido com a pilcha tradicional ele conduziu a segunda entidade tradicionalista mais antiga, de Alegrete, por mais de duas gestões.

Ele se sentiu mal, nesta madrugada, e chegou a ser conduzido à Santa Casa e não resistiu a um infarto, conforme relatou a prima Deja Ribeiro.

O amigo Vanderlei da Silva Menezes falou que ele amava as tradições e ajudava os piquetes. -É uma grande perda ao tradicionalismo de Alegrete, porque se envolvia em ajudar.

O vereador e tradicionalista, Cléo Severo Trindade, disse que ele foi um incentivador dos artistas da terra e da Quinta da Gaita que é realizada no CTG Vaqueanos da Fronteira. Também ajudou a criar o concurso de trovadores para manter esta arte aqui no Município, destacou Trindade.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na Angelus, da Avenida Saudade, e o sepultamento será às 14h no Cemitério Municipal.

Vera Soares Pedroso