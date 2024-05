Morre, vítima de câncer, sargento da reserva da Brigada Militar de Alegrete

Sargento reformado da Brigada Militar, Nilson Vargas Lopes, faleceu na manhã de ontem (21) em Caxias do Sul. Ele dedicou sua vida profissional em Alegrete. Diagnosticado com câncer há algum tempo, o sargento estava em Caxias do Sul há cerca de dois meses para tratamento médico.

Segundo informações fornecidas por Marlene Serwatka, ao PAT, Nilson era amplamente conhecido na região de Alegrete e nutria grande paixão pela cidade. Descrito como uma pessoa íntegra, tinha orgulho de sua trajetória como brigadiano.

Nilson estava com com 66 anos e as últimas homenagens foram realizadas em Caxias do Sul. Ele chegou em Alegrete muito jovem para servir o Exército Brasileiro. Ele deixou esposa e dois filhos.