Morreu Ciro Manoel de Andrade Freitas, criador e um dos precursores do Freio de Ouro no Brasil

Compartilhe















Morreu neste sábado(16), o alegretense, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e produtor rural, Ciro Manoel de Andrade Freitas, aos 77 anos.

Criador de ovinos, bovinos e equinos, sendo que, entre os cavalos, dedicou a vida inteira ao Cavalo Crioulo. Ao lado do irmão José Inácio, participou das primeiras provas funcionais em Jaguarão/RS com a Cabanha Escondida – no que viria a ser o Freio de Ouro. Depois, à frente da Cabanha São Marcos produziu éguas de referência tanto funcional quanto morfologicamente.

Jovem é esfaqueado durante briga generalizada em Alegrete

“Seu Ciro era um ser humano simplesmente fantástico. Um marido exemplar, pai de família dedicado e amoroso e um grande amigo. Era agregador, todo mundo era apaixonado por ele, não só as pessoas da idade dele mas principalmente os jovens. Profundo conhecedor de cavalo crioulo e de gado. Tava sempre rodeado de pessoas que gostavam de ouvir suas histórias e ensinamentos. Grande colorado, era apaixonado por futebol. Tinha o dom nato de cativar as pessoas. Certamente uma das pessoas mais marcantes que tive o prazer de conhecer e conviver. Um baita amigo!”-descreveu o amigo e advogado Rafael Faraco.

Dentro da ABCCC foi um dos primeiros e mais importantes jurados da Casa, participando ativamente de inúmeros Freios de Ouro e Exposições Morfológicas, além de presidente do Conselho Deliberativo Técnico (CDT). Aos 77 anos, deixa a esposa Lilly do Canto Freitas e os filhos Ciro Manoel Canto de Freitas, Christina Canto de Freitas (ambos jurados da ABCCC), Carmela Canto de Freitas e Mariana de Freitas Caminha, além de tio e padrinho do ex-vice-presidente Técnico e jurado Vinícius Guedes Freitas. Ele também foi Patrono dos Festejos de 2019.

O Sindicato Rural de Alegrete também fez uma homenagem: Ciro Manoel era Médico Veterinário, titular da tradicional Cabanha São Marcos, onde mantinha um reconhecido berço genético de bovinos, ovinos e equinos, com premiações obtidas nas mais importantes exposições do país. Em nome da Diretoria e funcionários do Sindicato Rural de Alegrete, manifestamos nossos sentimentos à família enlutada.

A escalada de vítimas da Covid não para em Alegrete: só hoje, dois óbitos e 80 casos positivos

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus e o sepultamento será às 17 horas, deste sábado(16), no Cemitério Municipal de Alegrete. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) destacou o profundo pesar pelo falecimento do médico veterinário.

Com informações Casa Del Campo