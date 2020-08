Morreu o trabalhador ferido em acidente com trator no Inhanduí

Compartilhe









Depois de 15 dias, grande parte do período na Santa Casa de Uruguaiana, faleceu no último sábado(15), o homem que sofreu um trágico acidente de trabalho, em uma fazenda na Estrada do Inhanduí. O estabelecimento rural fica cerca de 18 Km de Alegrete.

Nas redes sociais, infinitas mensagem de carinho, admiração e conforto aos familiares. A descrição é de um homem trabalhador, que sempre estava de bem com a vida, além de ser muito alegre. O luto, não ficou apenas na família, tomou conta de toda uma cidade, Augusto Pestana, onde ocorreram às últimas homenagens, consternou amigos e também pessoas que acompanharam através das redes sociais a luta pela vida, que bravamente, Nicoletti Junior traçou nos dias internados.

O jovem trabalhador, teve uma passagem rápida, mas deixou o registro de uma pessoa íntegra, correta, amigo dos amigos e apaixonado pela família, segundo relatos de amigos. O trágico acidente deixou órfão pais, irmãos e amigos. Ceifou a vida, planos e sonhos projetados e idealizados pelo Augusto-Pestanense.

Relembre o acidente:

Um acidente de trabalho deixou um homem, de 32 anos, gravemente ferido na tarde desta sexta-feira(31).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Alegrete, a guarnição recebeu um chamado de que havia uma pessoa presa nas ferragens de um trator, em uma fazenda na Estrada do Inhanduí.

No local, os militares se depararam com a equipe do Samu já realizando o atendimento da vítima. O relato é de que ele estava fazendo a manutenção em um trator e a cabeça foi prensada na parte onde são acoplados os implementos agrícolas. Ainda, segundo informações, ele teria sofrido uma contusão cerebral grave. O trabalhador foi encaminhado à Santa Casa onde passa por atendimento.

O Samu e os Bombeiros foram ao local que fica cerca de 18km da cidade. Não há mais detalhes sobre o ocorrido.