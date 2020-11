Morreu “Porto Alegre”, o chapeador de Passo Fundo de coração alegretense

Depois de cinco meses de muita luta e esperança, morreu na manhã do dia (10), Euclides Giovani Padilha, aos 54 anos. Conhecido como Porto Alegre, o passo-fundense residia há décadas em Alegrete. De acordo com uma das filhas, Vanessa Carvalho, o apelido foi em razão dos primeiros anos quando chegou aqui e falava no “di”.

Porto Alegre era um dos melhores profissionais de chapeamento e solda, disse a filha, que continua descrição falando que o pai era uma pessoa muito alegre, adorava uma festa, pescaria com os amigos e, aos domingos, o galeto assado e a cervejinha eram sagrados.

“Gremista fanático, futebol era com ele. Amava um baile nos Coroas, andava sempre bem bonito, camisa social e perfumado, quando não estava trabalhando. Assim como, todos os anos, no Natal, vestia-se de Papai Noel, arrecadava brinquedos com os amigos e, antes da meia noite, saia pelas ruas distribuindo sorriso, amor e brinquedos”- comentou Vanessa.

Ela disse que a família estava planejando o aniversário de Porto Alegre de 55 anos, que seria dia 24 de novembro. “Infelizmente Deus o levou antes. Em junho saiu o Diagnóstico do Câncer um Carcinoma Maligno com Metástase.

Foi tudo muito rápido, ele lutou contra esse câncer. Tentou, dizia que Nossa Senhora de Caravagio, de quem ele era devoto, e ia todos os anos no santuário, iria curá-lo. Mas infelizmente não resistiu às quimioterapias”- comentou.

Vanessa ressalta que o pai era alegria no hospital, as enfermeiras o adoravam, pela vontade e garra de viver. Além do otimismo de dizer que iria sair de lá. Porto Alegre estava internado no hospital de Uruguaiana, onde realizava o tratamento. Na última semana após complicações, ele permaneceu hospitalizado e faleceu na manhã de ontem. O corpo foi transladado para Alegrete. As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus, na Avenida Doutor Lauro Dorneles. O sepultamento será às 9h de hoje, no Cemitério Municipal de Alegrete.

“Mesmo com muita tristeza, agora estou em paz pois ele vai descansar”- conclui.

Porto Alegre deixa três filhas: Geane Carvalho Padilha

Thais Padilha Almeida e Vanessa Carvalho Padilha e três netos: Sophie Padilha Gonçalves, Matheus Padilha Ferrari e Bernardo Padilha Almeida.

Flaviane Antolini Favero