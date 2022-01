Morte de alegretense ainda é um mistério; o corpo foi encontrado às margens da ERS-587

De acordo com o Portal A informação, o alegretense Marcelo Eulálio Batista, de 42 anos, foi encontrado morto, às margens da da ERS-587 no km 20, na Linha São Carlos em Cristal do Sul. O corpo foi localizado no final da tarde de domingo (23).

Marcelo – Foto Levi Oliveira

O PAT conversou com Levi Oliveira, do Portal Informação, e ele ressaltou que, na noite de sábado(22), ocorreu um acidente naquelas imediações, porém, até o momento, não há informações oficiais de que pudesse ter relação com a morte do alegretense.

Marcelo trabalhava desde 2013, na empresa Da Maia Pinturas e desde 2019 também prestava serviços em eventos para a empresa SMB Segurança e vigilância privada, ambas empresas, na cidade de Rodeio Bonito -R.S. O alegretense residia na cidade de Cristal do Sul distante cerca de 10KM.

A equipe Volante da Polícia Civil e Brigada Militar estiveram no local e fizeram o registro. A identidade de Marcelo foi confirmada pela Delegada Cristiane Van Riel Santos, que estava de plantão no dia de ontem.

A Polícia Civil continua trabalhando no caso e realiza diligências para o esclarecimento do fato. Até o momento, não há mais detalhes sobre a morte do alegretense. No início desta tarde, o corpo ainda estava no IML de Erechim.

A direção da empresa de segurança divulgou a seguinte nota de pesar:

SMB está de luto.

A empresa SMB Segurança Privada, com profundo Pesar, comunica a morte de um colaborador da empresa. Marcelo Eulálio Batista, era morador da cidade de Cristal do Sul e tinha 42 anos. A empresa SMB Segurança Privada lamenta profundamente o fato e manifesta suas Condolências a toda a família.

O proprietário Da Maia Pinturas esta muito abalado pela perda do funcionário e amigo – destacou a irmã.