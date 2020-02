Morte de bovino a pedrada gera polêmica no RS

Nas últimas horas, circula nas redes sociais um vídeo gravado na zona rural do Rio Grande do Sul, onde um trabalhador atira uma pedra contra um boi, acertando a cabeça do animal e levando o mesmo a óbito no momento.

O vídeo que já esta dando o que falar, dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas encaram como um verdadeiro crime contra os animais, outros mencionaram a palavra ”fatalidade”, visto que não era a intenção do homem matar o bovina.

Já algumas pessoas que fazem parte do meio rural e estão acostumados com a rotina, classificaram o vídeo como uma ”cena normal” na lida do campo.

Fonte: Sentinela24h