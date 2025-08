“Morte de Eduarda foi um tapa na cara da população de Alegrete”, diz pai de jovem recentemente assassinada

Share on Email

Na tarde da última segunda-feira (4), Eduardo Domingues dos Santos, de 63 anos, procurou a reportagem do Portal Alegrete Tudo para relatar, pela primeira vez, a sua versão sobre os acontecimentos que antecederam o assassinato da filha, Eduarda dos Santos, de 21 anos, morta com 127 facadas no dia 31 de julho, em Alegrete. O principal suspeito é o companheiro da jovem, Lucas Padilha, de 22 anos, que está preso desde o domingo (3), preventivamente, e responde por feminicídio.

O pai procurou a imprensa para rebater comentários e publicações que circularam nas redes sociais após a divulgação do crime. Alguns apontavam que ele teria abandonado a filha e sido ausente durante os anos em que ela viveu em Alegrete. Eduardo decidiu se manifestar. Com voz embargada, choro contido e momentos de profunda emoção, ele participou de uma entrevista ao vivo conduzida pelo diretor do Portal, Jucelino Medeiros.

Durante a conversa, Eduardo relatou a trajetória familiar e os episódios que antecederam a morte de Eduarda. Natural de Alegrete, ele afirma que viveu por 16 anos com a mãe das três filhas: Eduarda, Rosaria e Civana. A mãe, Maria Carvalho, é natural de Rosário do Sul. Após o fim do relacionamento, ele ficou com a guarda das filhas e retornou para Alegrete. Foi neste período, quando Eduarda tinha 14 anos, que ela reencontrou a mãe durante uma visita e, durante uma saída pela cidade, conheceu Lucas Padilha.

Segundo Eduardo, o envolvimento entre os dois começou rapidamente e, apesar da tentativa inicial de impedir a relação, ele não conseguiu afastá-los. “No começo, eu fui contra. Mas ela se envolveu emocionalmente de um jeito que eu não consegui mais tirar ela disso. Ela passou a viver em função dele”, declarou. O casal teve três filhos que foram retirados do convívio dos pais em razão do uso de drogas.

O pai diz que o relacionamento era marcado por controle, dominação e episódios de violência psicológica e física. Com as filhas menores, decidiu mudar-se para Rio Pardo. Eduarda permaneceu em Alegrete. Ainda adolescente, ela chegou a morar em uma moradia transitória, segundo o pai, mas continuava saindo do local para se encontrar com Lucas.

“Ela não conseguia se afastar. Mesmo quando teve oportunidade de sair, ela voltava. A ligação emocional era forte e, com o tempo, ficou clara a dependência dela por ele. Isso era mais que um namoro, era uma relação de submissão”, relata Eduardo.

Ao longo dos anos, ele diz ter acompanhado pouco, à distância, relatos de agressões. Tentou buscar ajuda junto a órgãos de proteção, mas afirma que não encontrou apoio efetivo. Em 2024, recebeu um vídeo da filha em que ela dizia querer ir morar com ele, em Rio Pardo. Ofereceu passagens, espaço em casa e apoio emocional, mas a mudança não aconteceu.

No mês passado, ao tomar conhecimento de novos episódios de violência, Eduardo conta que decidiu retornar a Alegrete. A viagem estava marcada para o dia 1º de agosto, sexta-feira. As filhas mais novas entrariam em férias escolares e ele se preparava para reorganizar a vida familiar. Porém, no dia 31 de julho, quinta-feira, Eduarda foi morta.

“Cheguei tarde. Estava tudo preparado, e ela morreu um dia antes. Eu não consegui salvá-la”, lamentou, com a voz embargada.

Após o crime, Eduardo optou por permanecer em Rio Pardo para proteger as filhas Rosaria, de 18 anos, e Civana, de 16. Ambas ficaram emocionalmente abaladas. Ele não conseguiu participar do velório de Eduarda. A filha mais nova, segundo ele, manifestou o desejo de seguir carreira policial no futuro, “para fazer justiça”, conforme relatou.

Além da dor da perda, Eduardo comentou o sentimento de impotência diante da estrutura social e institucional. Ele questiona por que, mesmo com sinais evidentes de violência, nada foi feito antes.

“Isso é um tapa na cara da sociedade alegretense. Minha filha foi vista ferida muitas vezes. Muita gente sabia o que ela vivia. Mas não houve resposta. E agora ela está morta, com essa crueldade”, afirmou.

Ele também fez questão de se posicionar contra a narrativa que tenta justificar o crime com base em um possível transtorno psicológico do acusado. “Agora querem dizer que ele tem problemas psicológicos. Não aceito isso. Não dá pra justificar tamanha crueldade dessa forma. Ele sabia o que estava fazendo. Isso foi planejado, foi brutal. O que eu quero é justiça — por ela e por todas as outras mulheres que ainda podem ser salvas”, disse, enfaticamente.

Deficiente visual, ele explicou que sempre buscou prover o necessário para as filhas. Ainda assim, sente que falhou ao não conseguir tirá-la da situação de risco. “Fiz o que pude. Mas não foi suficiente.”

Crime e investigação

O assassinato de Eduarda ocorreu em uma residência no bairro Tancredo Neves, em Alegrete. O corpo foi encontrado com 127 perfurações causadas por faca. O crime é investigado pela Polícia Civil como feminicídio, com indícios de motivação por ciúmes, controle e histórico de violência.

O suspeito, Lucas Padilha, foi preso no domingo (3), três dias após o crime. Ele foi localizado pela Brigada Militar no Passo Novo, onde investiu contra um policial com uma faca, sendo contido e preso.

Testemunhas serão ouvidas e laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) devem compor o inquérito, que será encaminhado ao Ministério Público.

O crime causou forte comoção na cidade. “Ela foi silenciada, e ninguém ouviu. Agora é tarde para a Eduarda. Mas pode não ser tarde para outras. A sociedade precisa agir antes que aconteça de novo”, concluiu Eduardo.