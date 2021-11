Morte de Marília Mendonça é o assunto mais comentado após acidente de avião

A morte da cantora Marília Mendonça é o assunto mais comentado no Twitter no Brasil na tarde desta sexta-feira (5) após a aeronave em que ela estava cair em Minas Gerais. Cerca de duas horas antes da informação da queda do avião, a artista publicou um vídeo em suas redes sociais embarcando em um avião.

A princípio, a assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça havia informado que ela havia sido resgatada e que estava bem. Apesar disso, pouco tempo depois, a equipe confirmou, em nota, a morte da cantora.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, informou a nota.

Antes da confirmação da morte, milhares de fãs demonstravam preocupação com a cantora e fizeram posts desejando que Marília estivesse bem. Em uma das publicações, uma pessoa escreveu: “Pelo amor de Deus aparece”.

Após a informação de que Marília morreu no acidente, mais de 383 mil posts foram feitos no Twitter até as 18h10 desta sexta-feira. Em um dos posts, uma fã escreveu:

“Marília Mendonça me fez chorar várias vezes com suas músicas e agora mais ainda”, desabafou a fã.

“Sem acreditar até agora”, escreveu outra pessoa.