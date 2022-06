Morte precoce de Douglas Aurélio Severo consterna familiares e amigos

Nas redes sociais, desde ontem(19), as mensagens demonstram que muitos estão incrédulos. As homenagens ilustram o quanto o alegretense era muito querido por todos e por onde andava fazia amizades.

A descrição é de uma pessoa de bem com a vida que estava sempre brincando e tinha um coração muito bondoso.

Conforme informações ao PAT, amigos descrevem que Douglas teria sofrido um mal súbito, na tarde de ontem, e não resistiu. O Samu foi acionado e a morte, de acordo com o atendimento inicial, foi por parada cardiorrespiratória.

O corpo foi removido ao IML e iria passar por necropsia, o que vai apontar a causa do óbito. Até o momento, não há mais detalhes.

As últimas homenagens são através da Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 15h, desta segunda-feira(20), no Cemitério da Família no Parové.