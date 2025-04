Morte precoce de Patrick Ribeiro gera campanha para traslado e despedida em Alegrete

O alegretense Patrick Ribeiro, de 29 anos, faleceu na madrugada de domingo (28) após sofrer um infarto em Florianópolis, Santa Catarina, onde residia. A notícia de sua morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Alegrete.

Patrick era proprietário de uma empresa de garçons e havia se mudado para Santa Catarina em busca de melhores oportunidades de trabalho. De acordo com a mãe, Adriana Ribeiro, líder comunitária e presidente do Bairro Emílio Zuñeda, o jovem era conhecido pelo espírito empreendedor e por manter laços próximos com a comunidade alegretense.

Em razão dos altos custos para o translado do corpo de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, foi lançada uma campanha de arrecadação (vakinha) para viabilizar o transporte e possibilitar que as últimas homenagens sejam prestadas em Alegrete.

Adriana Ribeiro conversou com a reportagem e destacou que Patrick deixou muitos amigos na cidade e que a família está mobilizada para trazer o corpo do jovem de volta. Quem desejar contribuir com qualquer valor pode entrar em contato com Adriana pelo telefone (55) 99149-1087.

As informações sobre o velório e sepultamento em Alegrete serão divulgadas posteriormente.