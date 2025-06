Morte precoce do fotógrafo Ademir Zorzi causa grande comoção

Share on Email

A notícia causou comoção entre colegas de profissão, clientes e amigos. O colega Flávio Burin, que jogava futebol com Ademir, relembrou a amizade e parceria profissional. “O Ademir me ajudava em alguns trabalhos. Todos nós, desse meio, temos uma boa relação aqui na cidade”, afirmou.

Já o fotógrafo Linhares, aposentado, lamentou a perda do amigo. “Eu o vi trabalhando ainda ontem, no dia 16. Era um profissional dedicado”, disse. Ademir era irmão de Sadi Zorzi, também conhecido no meio fotográfico de Alegrete.

O velório ocorre na funerária Angelos, na rua Daltro Filho e o sepultamento será às 17h, de hoje. Ademir deixa a esposa e dois filhos.