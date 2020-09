‘Morte’ surfa na Praia de Maresias para alertar turistas sobre aglomerações

Em meio aos banhistas e debaixo de muito calor, uma pessoa vestida toda de preto e com uma foice em mãos chamou atenção na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), no fim de semana. O ‘cosplayer’ de morte surfou e interagiu com turistas para um vídeo de um canal com a intenção de conscientizar sobre os riscos de aglomerações devido ao coronavírus.

Rafael de Oliveira, que produziu o vídeo, explica que a intenção foi reforçar a importância dos cuidados para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19.

“Nós produzimos uma série de surf e já tínhamos lançado alguns episódios. Agora, como se está falando bastante da pandemia, pensei em fazer algo que fosse impactante e, ao mesmo tempo, engraçado. Queríamos passar essa mensagem. Quando ele apareceu na areia, todo mundo riu em um primeiro momento. Mas as pessoas entenderam o recado, a mensagem”, contou.

Quem se vestiu de morte para o vídeo foi Carlos Bahia, conhecido surfista de Maresias que disputa competições de longboard. Na ação, ele foi para o mar com a prancha e, no retorno, voltou surfando – tudo empunhando a foice de plástico e sem deixar o capuz desarrumar. Ao chegar na areia, ele interagiu com o público e também andou pela avenida principal de Maresias.

Com o calor acima de 30 ºC e a flexibilização, as praias no litoral norte paulista têm registrado movimento intenso de turistas aos finais de semana.

Surfista vestido de morte em vídeo de conscientização sobre a Covid-19 na praia de Maresias — Foto: Reprodução/ Tirando Onda Surfvlogs

“O litoral norte, como um todo, tem recebido muitos turistas. São Sebastião, Ilhabela, são cidades que têm recebido muitos. E os hospitais aqui não têm total atendimento como em São Paulo. É uma situação um pouco mais difícil. Por isso, queríamos passar essa mensagem dos riscos. Todo fim de semana que está calor tem enchido as praias aqui, as pessoas sem máscara”, acrescentou Rafael de Oliveira.

O canal começou a produzir essa série de surf há dois meses e já foram gravado seis episódios. A ideia da série é mostrar lugares legais para surfar, mostrar equipamentos para o surfe e também a conscientizar sobre o descarte correto dos lixos nas praias. Agora, com o coronavírus, a conscientização também é para os riscos da doença.

“Teve uma repercussão boa esse vídeo. As pessoas têm comentado. Estamos pensando, num próximo episódio, mostrar a situação do lixo nas praias, mostrar como fica depois que as pessoas vão embora. Tem alguns lugares que fica bem feio. Em Maresias, nem tanto. Mas tem umas praias que fica bastante lixo”, disse Rafael.