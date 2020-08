Morto em acidente na BR-290, militar havia pedido transferência para o RS para ficar mais próximo dos pais

O Cobalt dirigido pelo militar foi atingido por dois ônibus no km 131 da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Charqueadas, Região Metropolitana.

No veículo também estavam a esposa do oficial, de 43 anos, o filho, de 16 anos, e a namorada do adolescente. A mulher está internada no Hospital Militar de Área de Porto Alegre, em estado estável. Os dois jovens feridos estão no Hospital de Pronto Socorro da Capital e o estado deles é crítico, segundo a seção de Comunicação Social do Comando Militar do Sul.