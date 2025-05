Mostra coreográfica do Projeto Primeiros Passos da Ballerina é neste domingo em Alegrete

As coreografias criadas pela coordenadora artística e vice diretora adjunta da Escola de Dança Ballerina, Fernanda Bitencourt Kummer, levará também as alunas do município de Manoel Viana, bailarinas estas que participam desde a primeira edição do festival.

Serão 18 trabalhos ao total concorrendo desde o baby class até o juvenil avançado, nas modalidades ballet clássico livre, jazz, dança contemporânea e estilo livre.

O PPP atende crianças das escolas estaduais e municipais, e neste festival conta com algumas delas, o Colégio Emílio Zuñeda, Eduardo Vargas, Freitas Valle, Oswaldo Aranha, Demétrio Ribeiro, Lions Clube, Lauro Dorneles, entre outras.

O Projeto está com vagas abertas para as alunas interessadas, situada na Rua Simplício Jacques 706 Vila Nova, no horário das 9h às 12h.

A comunidade está convidada para prestigiar a Mostra Coreográfica que acontece neste Domingo, 11 de Maio, em dois horários:1º sessão às 15h 2º sessão às 16h30min, no Centro de Avivamento da Igreja de Deus CAID. O valor do ingresso e R$12,00. O Projeto Primeiros Passos está desde 1996 oportunizando a arte da dança para todos.

