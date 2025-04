Share on Email

Quarenta e cinco cães se inscreveram para participar da Mostra, que já é tradicional em Alegrete.

Amparados por seus tutores, cada animal desfilou no centro do pavilhão de negócios da Feind. Cães de pequeno, médio e grande porte cruzaram a passarela entre olhares atentos e aplausos do público, sendo avaliados por uma comissão.

Todos capricharam na apresentação de seus pets, para que fizessem bonito na Mostra de Cães de 2024.