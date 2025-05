Mostra do Sesc celebra o protagonismo do cinema negro em Alegrete

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A iniciativa, promovida pelo Sesc, reuniu a comunidade no Cult Cinemas Alegrete e na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), e contou com uma programação intensa e diversa.

Durante os três dias, o público teve acesso a uma seleção especial de filmes nacionais, bate-papos com realizadores e estudiosos, exposições artísticas e uma ação formativa. O evento resultou de uma ampla colaboração entre escolas públicas, universidades e coletivos culturais locais.

As atividades começaram com três exposições no Hall do Cult Cinemas, nos dias 19 e 20: “Insubmissas Lágrimas: Corpos, Vozes e Memórias”, organizada por estudantes da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira (Ciep), com curadoria das professoras Catiucia Carvalho e Ana Lúcia Vargas; “Artesanatos e Criações”, de Suzete e Elza Gomes; e uma mostra de livros de autores negros, coordenada por Ana Lúcia Vargas, da Escola Princesa Isabel.

As sessões de cinema foram um dos pontos altos, com destaque para os filmes “Um Dia com Jerusa”, “Estranho Caminho”, “O Dia em que te Conheci” e “A Pequena Vendedora de Sol”, sempre seguidos por conversas enriquecedoras com convidados como Merlen Alves, Raul Fagundes, Márcio Sônego, Paulo Amaral, Ana Lúcia Vargas e Alisson Machado. Também foram exibidas produções locais, como “Quilombo do Angico – memória (re)sistência e ancestralidade” e “Cartas de Afeto”, valorizando o talento alegretense.

A Mostra encerrou-se no dia 21 de maio com a formação “Cinema Negro: história, cineastas e linguagens”, conduzida por Daniel Rodrigues, de Porto Alegre, na Unipampa. O curso ofereceu uma imersão crítica e histórica sobre a trajetória do cinema negro no Brasil.

O evento reforçou o compromisso com a diversidade cultural e o reconhecimento da arte como ferramenta de transformação social.