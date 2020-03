Moto furtada, em Alegrete, é recuperada pela PRF na BR 290

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma motocicleta que havia sido roubada no dia 05 deste mês. A ação aconteceu na BR 290, em Alegrete/RS, após o recebimento de informações via telefone 191.

Policiais Rodoviários Federais estavam em ronda na BR 290 quando receberam informação via telefone 191 sobre uma motocicleta no acostamento. Os policiais localizaram o veículo, uma Titan 150cc, tombada no acostamento na altura do km 581, sentido Alegrete – Porto Alegre. Após as devidas consultas, verificaram que ela era produto de roubo.

A motocicleta foi recolhida para posteriormente ser devolvida ao proprietário. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Alegrete.

Foto e fonte: PRF