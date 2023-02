Motociclista colide na traseira de carro; condutora da frente reduziu para evitar atropelar cão

Share on Email

Uma motorista reduziu a velocidade para não atropelar um cão e a motociclista que trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear e chocou-se na traseira do Ka.

De acordo com a Brigada Militar( 13), a mulher, de 29 anos, que dirigia um Ford ka, na rua Barão do Amazonas, sentido bairro-centro, quando reduziu a velocidade para não atropelar um cachorro que atravessa a via.

No mesmo instante, a motociclista de 30 anos que estava logo atrás, não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente, desta forma colidiu a Honda na traseira do carro.

A mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo SAMU até a UPA para atendimento médico. Foi efetuado o registro no local.