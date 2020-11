Motociclista e carona, sem capacete, sofrem acidente; piloto apresentava visíveis sinais de embriaguez

No início desta manhã(14), um acidente na Avenida Alexandre Lisboa mobilizou Samu e Brigada Militar.

O piloto, de 56 anos, de uma moto Honda perdeu o controle ao colidir em uma pedra. Ele e o carona, que estava sem capacete, sofreram escoriações e foram encaminhados à UPA pelo Samu.

Segundo informações da Brigada Militar, o piloto apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi autuado por recusa ao teste do etilômetro. Ele ficou com escoriações nos braços e o carona na face. Devido ao crime de trânsito, a moto foi recolhida ao depósito do Detran.

O acidente aconteceu por volta das 6h20min, deste sábado e o motociclista trafegava sentido bairro/centro na Avenida Alexandre Lisboa. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.