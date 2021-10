Na noite deste domingo(17), mais um acidente foi registrado no cruzamento da Praça General Osório com a rua Maurício Cardoso, Centro – Alegrete.

Motociclista e duas menores sofrem ferimentos em acidente na Praça Nova

Segundo relato do motorista, do carro, aos policiais, ele seguia na Praça General Osório e teria feito a parada obrigatória. Entretanto, ao seguir, só ouviu o estrondo da moto que subia a Maurício Cardoso. O Peugeot cortou a preferencial da Honda.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado. Informações preliminares dão conta de que ele teria sofrido uma fratura no braço esquerdo. Já as menores, de 15 anos, estavam de carona no carro. Ambas ficaram com ferimentos leves e foram levadas à UPA pelo Samu. O motociclista foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros.

Ontem, também, ocorreu um acidente entre dois carros no mesmo cruzamento.