Motociclista é flagrado a mais de 150 Km/h na ERS 377

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um motociclista foi flagrado cometendo uma grave infração de trânsito na tarde de sábado(18), em Alegrete.

Os policiais do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, em fiscalização na RSC 377, identificaram um veículo a 151 km/h.

A conduta abusiva representa que o piloto estava quase o dobro acima do limite permitido no local, e é tratada como crime de trânsito.

Os policiais estaduais do Comando Rodoviário da Brigada Militar estão intensificando as operações de fiscalização de trânsito com Radar Trucan e, mais uma vez, o flagrante foi de imprudência por excesso de velocidade.

No sábado, durante a fiscalização realizada pelo soldado Victor, ele registrou através do radar móvel uma moto a 151 KM/h.

O motociclista trafegava sentido Manoel Viana – Alegrete sendo que a velocidade máxima permitida para o local é de 80 km/h.

O excesso de velocidade é indicado, em todos os estados brasileiros, como a infração mais cometida pelos condutores. A irregularidade pode constituir mais de um tipo de infração, conforme o percentual de velocidade excedida em relação à máxima estabelecida.

A aplicação dessas penalidades acontece pelo fato de essa infração ser considerada, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma das que mais comprometem a segurança no trânsito.