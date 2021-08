Motociclista é socorrido pelos Bombeiros ao ser atingido por carro

Um motociclista foi encaminhado à UPA depois de sofrer um acidente no cruzamento das ruas Marquês do Alegrete com Nossa Senhora do Carmo, Centro, Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, o motorista do Fiat Argo atingiu o motociclista que trafegava na preferencial.

Acidente carro e moto cruzamento – centro

Para os policiais militares, foi repassado que um homem de 65 anos era o condutor do veículo. Ele subia a rua Nossa Senhora do Carmo e disse aos PMs que parou, entretanto, ao avançar não visualizou a moto Honda que descia sentido oeste/leste.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu lesões. A vítima foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros e conduzida à UPA. Os policiais militares iriam até a Unidade de Pronto Atendimento verificar a versão do motociclista sobre o ocorrido. Os dois veículos tiveram avarias. No carro estaria o condutor e uma carona que nada sofreram.