Motociclista, embriagado, bate em traseira de veículo e é preso em flagrante

Homem, de 47 anos, colidiu na traseira de um veículo na Avenida Caverá, na noite do último sábado(19). Devido aos visíveis sinais de embriaguez, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento(UPA), onde a médica de plantão ratificou através de um atestado que o motociclista apresentava sintomas de embriaguez.

Conforme ocorrência policial, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Caverá, pois teria ocorrido uma colisão entre uma Yamaha e um Prisma. No local, os policiais, identificaram os motoristas e, o relato foi de que o homem de 47 anos que pilotava a moto trafegava na Avenida, sentido bairro, quando, em um quebra-molas, colidiu na traseira de um Prisma que estava à frente.

O condutor do carro teria diminuído a velocidade, contudo, o motociclista não conseguiu e bateu no veículo. Com o impacto, caiu ao solo e feriu-se na mão, entre outras escoriações.

Enquanto falavam com os envolvidos, os PMs identificaram que o motociclista apresentava sinais de embriaguez e o conduziram à UPA, onde foi atestado pela médica de plantão a embriaguez, além de receber atendimento em razão dos ferimentos.

Na sequência, o homem foi levado à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde o Delegado de Plantão, determinou prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, afiançável em dois salários mínimos. Não há informações se o homem foi levado ao PEAL ou se pagou a fiança.