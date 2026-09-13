Motociclista fica ferido após colisão com carro na Avenida Ibicuí

Segundo as informações apuradas, o motorista do Fox trafegava pela avenida e realizava uma manobra para acessar o estacionamento de um supermercado quando ocorreu a colisão com a moto, que também seguia pela via.
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Com o impacto, a parte dianteira da motocicleta ficou destruída. O motociclista sofreu escoriações e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete.
A Brigada Militar esteve no local e atendeu a ocorrência.
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