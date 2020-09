Motociclista, menor de idade, sofre queda ao fugir da Brigada Militar

Compartilhe









Em abordagem de rotina, motociclista, menor de idade, não obedeceu ordem de parada e foi acompanhado pela Brigada Militar.

Durante o patrulhamento ostensivo, no início da madrugada de segunda-feira(14), os policiais visualizaram uma moto Yamaha em atitude suspeita com dois indivíduos. Assim que a guarnição se aproximou e deu comando para o piloto parar, o mesmo saiu em alta velocidade. O início da tentativa da abordagem foi na Avenida Doutor Lauro Dorneles.

O motociclista saiu em alta velocidade por várias ruas do bairro Vila Nova. Em determinado momento, perdeu controle da moto, em uma curva, e caiu, assim como o carona. O homem que pilotava a Yamaha fugiu a pé, apenas o carona foi abordado Com licenciamento vencido, a moto foi recolhida ao depósito do Detran.

Ainda durante a ocorrência o piloto retornou ao local juntamente com o pai. Ele e o carona, eram menores. Com a presença do responsável, foram conduzido à DP onde foi realizado o registro por direção perigosa. Depois de ouvidos, foram liberados.