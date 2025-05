Motociclista morre após colisão com carro no centro de Uruguaiana

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 125 vermelha e foi atingida por um veículo Jeep Renegade branco.

Segundo testemunhas, o semáforo estava verde para o motociclista no momento da colisão. Com o impacto, a vítima foi arremessada da moto, permaneceu sobre o capô do carro por alguns metros e, em seguida, foi prensada contra a parede de uma loja. O veículo só parou ao colidir com o muro do Lyons Clube de Uruguaiana.

Câmeras de segurança próximas ao local registraram o acidente. Os primeiros socorros foram prestados por uma enfermeira e um acadêmico de medicina que passavam pela via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deu continuidade às manobras de ressuscitação, encaminhando o motociclista ao Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana. A morte foi confirmada por volta das 15h30.

O motorista do Jeep Renegade foi conduzido pela Brigada Militar à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para prestar depoimento. A identidade do motociclista não foi divulgada até o momento da publicação desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil.