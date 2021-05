Motociclista perde controle, cai e sofre ferimentos na Ponte Borges de Medeiros

Compartilhe















Na tarde desta quarta-feira(19), um homem que pilotava uma moto Honda, sofreu um acidente no meio da Ponte Borges de Medeiros. Ele foi socorrido pelos Bombeiros, que passavam no local, de acordo com a Brigada Militar.

O motociclista trafegava sentido bairro/centro quando teria perdido controle da moto, bateu na grade e sofreu ferimentos.

Ele foi levado à UPA para atendimento. No momento da ocorrência, um pequeno congestionamento se formou. Mas, tão logo, a vítima foi retirada do local, o tráfego voltou a ser normal.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.