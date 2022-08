Motociclista provoca acidente, foge e abandona adolescente na Assis Brasil

Na noite deste domingo(28), um motociclista bateu na traseira de um carro, na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta, em Alegrete. Na sequência, ele abandonou a moto, um adolescente, de 16 anos, que estava na carona e fugiu a pé.

De acordo com os policiais, o relato do motorista do Kwid, foi de que trafegava na Avenida e próximo ao cruzamento com a Álvaro Ignácio Mendes, reduziu e deu sinal de pisca alerta para fazer a conversão à esquerda, porém, o jovem que dirigia a Honda chocou-se na traseira do carro.

Polícia civil prende suspeitos de execuções e apreende armas em Alegrete

Com o impacto, o piloto e o carona sofreram algumas escoriações, mesmo assim, o motociclista saiu correndo e fugiu por uma rua nas imediações. No Kwid, ninguém se feriu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Houve buscas, mas o piloto não foi localizado, já o menor foi entregue a um responsável. Ambos veículos tiveram avarias.