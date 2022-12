Motociclista, sem CNH, se envolve em acidente na Avenida Rondon

Share on Email

Uma guarnição da Brigada Militar, por volta das 8h, do dia 21, por determinação da Sala de Operações deslocou até a Avrnida Marechal Rondon para averiguar um acidente de trânsito.

No local, foi constatado que uma caminhonete Chevrolet/Montana, conduzida por uma mulher de 29 anos, trafegava na Avenida Marechal Rondon quando foi abalroada pela motocicleta Honda/CG 160, conduzida por outra mulher de 24 anos.

A motociclista restou com dores no braço direito e a carona, uma mulher de 18 anos, estava sentindo fortes dores no pé, ambas foram encaminhadas pelo SAMU até a UPA para atendimento.

Durante consulta ao sistema integrado foi constatado que a condutora da motocicleta não era habilitada, sendo tomadas as medidas cabíveis. Foi confeccionado o registro no local.